تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر مباشر الان مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي

مباراة الجزائر مباشر مباراة الجزائر مباشر الان مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي محاربي الصحراء يخوضون المواجهة الجديدة أمام المنتخب اللبناني حيث يلتقي الخصمان اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، ويدخل المنتخب الجزائري هذا اللقاء بكل حماس فالعديد من محللي كرة القدم يرون أن محاربي الصحراء الأقرب لحصد اللقب، فيتصارع 16 منتخب عربي على لقب كأس العرب منهم 10 منتخبات آسيوية و6 منتخبات أفريقية.

وستقام مباراة الجزائر ولبنان على أرضية استاد الجنوب، وستذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورت وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت الجزائر وتونس، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

ويدخل المنتخب الجزائري لقاء الجديد أمام لبنان بعد أن حقق نصر مثير في جولته الماضية أمام المنتخب السوادني، ليحتل المركز الأول بمجموعته التي تضم منتخب مصر ولبنان والسودان، وقدم المنتخب الجزائري مستوى مميز في جولته الأولي حيث انتهت مباراته أمام السودان برباعية نظيفة دون رد.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة المنتخب الجزائري تعديلات بسيطة، حيث يرغب جمال بلماضي منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة وإثبات نفسهم.

تشكيلة الجزائر ضد لبنان

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: جمال بلعمري، حسين بن عيادة، أيوب عبد اللاوي، عبد القادر بدران.

في خط الوسط: زكريا الدراوي، ياسين براهيمي، سفيان بن دبكة.

في خط الهجوم: زين الدين بوتمان، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

وفضل المدرب بوقرة الاعتماد على مصطفى زغبة في حراسة المرمى، أما خط الدفاع فيتشكل من بن عيادة وشتي وتاهرات وتوقاي. وفي خط الوسط سينشط كل من ميرزايق وبن دبكة وبراهيمي. أما الهجوم فيتكون من الثلاثي بلايلي وسوداني وبونجاح.