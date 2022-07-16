تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول .. بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

ليفربول مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس ليفربول وولفرهامبتون مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم بث مباشر ليفربول مباشر بث مباشر مباراة ليفربول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول بث مباشر يلا شوت بلس وأعلن المدرب الألماني “يورجن كلوب” المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الأساسية فريقه لمواجهة ولفرهامبتون والتي ستبدأ المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

تواجه الفريقين من قبل في 14 مرة حيث تفوق ولفرهامبتون في لقاء وحيد بينما تفوق الريدز في 11 مرة وحسم التعادل مواجهتان بينما سجل ليفربول 24 هدف واستقبلت شباكه 14 أهداف ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة أما ولفرهامبتون فيمتلك من النقاط 21 في المركز الثامن ويأمل الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في آخر جولتين.

التشكيلة الأساسية لـ ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون

الوسط: فابينيو – الكانتارا – هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – ماني – جوتا