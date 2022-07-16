تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر مباراة تشيلسي وست هام يونايتد بث مباشر تسيلسي ووست هام مباشر بث مباشر وست هام وتشيلسي

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد west ham vs chelsea في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت ، يخوض اليوم الموافق 4 ديسمبر فريق تشيلسي اختبار جديد من اجل تعزيز صدراه للدوري وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي فريق لا يخسر علي ملعبه مباريات كبيره فريق وست هام يونايتد اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب اليوم مباراه تشيلسي و وست هام يونايتد علي ارضيه ملعب لندن الأولمبي معقل وست هام والذي سوف يستقبل عليه تشيلسي في مباراه لا يريد من خلاله اي فريق فقد اي نقطه من اجل تعزيز مركزه ،وسوف تنطلاق المواجهه اليوم في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة تشيلسي و وست هام يونايتد

تشيلسي يدخل لقاء اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الدور الاول من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق تشيلسي الاربعاء الماضي كان قد حقق الانتصار الذي تمكن من خلالو البقاء في صدرا الدوري وجاء هذا الانتصار علي حساب الصاعد فريق واتفورد وذلك بنتيجه هدفين مقابل هدف ، تشيلسي قبل مواجهه اليوم هو متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم برصيد 33 نقطه وذلك بعد ان خاض الفريق 14 مباراه الي الان في الدوري ومن خلال هذه المباريات حقق تشيلسي الانتصار في 10 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر تشيلسي مباراه واحده قبل مباراه اليوم.

مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي

فيما فريق وست هام يونايتد فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الخامسه عشر من منافسات الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، فريق وست هام يونايتد يحتل حاليا في الدوري الانجليزي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطه جمعهم وست هام يونايتد بعد ان خاض هو الاخر 14 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات تمكن وست هام من تحقيق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في اربع مباريات قبل مواجهه تشيلسي اليوم ، فريق وست هام اخر مباراه لعبها في الدوري كانت مع فريق برايتون وتعادل وست هام في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.