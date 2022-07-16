تراند اليوم : ماتش برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر HD بث مباشر برشلونه وريال بيتيس مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس مباشر

ماتش برشلونة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر بث مباشر برشلونه وريال بيتيس مباراة برشلونة وريال بيتيس مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد اندا ميتروبوليتانوضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسيكون برشلونة أمام مهمة صعبة للغاية في لقاء اليوم أمام ريال بيتيس، العملاق الكتالوني يخوض لقاء اليوم قادما من انتصار ساحق ومستحق على فياريال بثلاثية مقابل هدف في لقاء شهد تألق لاعبي البرسا على الجانبين الدفاعي والهجومي واستحواذ أبناء تشافي هيرنانديز على مجريات اللقاء ليحصد الفريق ثلاثة نقاط جديدة تضاف إلى مشواره في مسابقة الليجا.

برشلونة بكل تأكيد سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار والحفاظ على النتائج الإيجابية ولا سيما وأن الفريق سيكون تركيزه منقصم إلى نصفين، الأول مع مواجهة اليوم أمام ريال بيتيس والثاني أمام لقاء بايرن ميونخ المقرر له يوم الأربعاء المقبل، ويمني تشافي النفس بحسم اللقاء والخروج بالعلامة الكاملة للحفاظ على فرصه في المنافسة على الليجا، بجانب الخروج باللاعبين بدون أي اصابات ولا سيما وأن الفريق بحاجة إلى مجهود كل لاعب في اللقاء المصيري أمام البايرن بدوري الأبطال.

ومما لا شك فيه أن جماهير البرسا تصب كل تركيزها في لقاء الأربعاء المقبل ولا سيما وأن الفريق لا سبيل أمامه سوء الفوز وحصد النقاط الثلاثة للتقدم للأمام في البطولة وعدم الذهاب للدوري الأوروبي، وأوضح تشافي أن تركيزه ينصب في لقاء اليوم أمام ريال بيتيس ولن يفكر في لقاء الأربعاء المقبل ألا بعد انتهاء لقاء اليوم.

برشلونة يحتل المركز السابع بجدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات، وأحرز الفريق 23 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة برشلونة اليوم في لقاء سهل أمام ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت غريينتش، الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يدخل ريال بيتيس لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد الفوز في أخر مباراتين أمام ليفانتي بثلاثية مقابل هدف وCFI اليكانتي برباعية دون رد في كأس ملك إسبانيا، فريق ريال بيتيس يعلم مدى صعوبة لقاء اليوم الذي يقام على ستاد الكامب نو، ويمتلك الفريق الطموح والاصرار من أجل حصد النقاط الثلاثة أو التعادل على اقل تقدير للزحف للأمام في جدول تريتب الليجا، ريال بيتيس سيعول الكثير على نبيل فقير الذي يمتلك رقما مميزا أمام برشلونة حيث يعرف اللاعب طريق شباك البرسا في المواجهات الأخيرة التي جمعت الفريقين بالمواسم الأخيرة.

ريال بيتيس يحتل المركز الخامس بجدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 25 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

تشكيل ريال بيتيس المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: روبليس

الدفاع: إيمرسون، ماندي، بارترا، أليكس مورينو

الوسط: ويليام، رودريجيز، خواكين

الهجوم: نبيل فقير، كاناليس، سارابيا