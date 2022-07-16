تراند اليوم : مباشر مباراة الجزائر اليوم .. مباراة الجزائر مباشر بث مباشر الجزائر ولبنان مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن

مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الجزائر مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر مباشر بث مباشر مباراة الجزائر البث المباشر لمباراة الجزائر اليوم ووجّه المنتخب الجزائري تحذيراً شديد اللهجة إلى منافسيه في كأس العرب لكرة القدم، بدكّ شباك نظيره السوداني برباعية نظيفة الأربعاء على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت خسارة لبنان أمام مصر 1- صفر.

وتناوب على تسجيل رباعية بطل إفريقيا الذي يخوض البطولة بتشكيلة رديفة، مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح (11 و37)، لاعب نادي قطر جمال بن العمري (43)، ومهاجم ضمك السعودي هلال العربي سوداني (46).

وبالتالي، استهل منتخب «محاربي الصحراء» مشاركته الثالثة في كأس العرب على أحسن وجه، بعد عامي 1988 في الأردن، و1998 في قطر أيضاً. وبهذا الفوز، يتصدّر الجزائريون المجموعة الرابعة بثلاث نقاط.

وهذه المباراة رقم 34 للمنتخب الجزائري من دون خسارة، فيما لم يتمكن السودانيون من تحقيق فوز في آخر سبع مباريات ولم يسجّلوا في آخر ثلاث مباريات. وكان مدرب منتخب الجزائر في البطولة مجيد بوقرة أكد عشية المباراة أن «اللاعبين متحمسون جداً للمباراة المهمة أمام السودان من أجل كسب النقاط الثلاث». وخسر بوقرة في المباراة خدمات نجم فريق قطر القطري يوسف بلايلي بسبب الإصابة، من دون تحديد مدة غيابه.

من جهته، عقّد منتخب «صقور الجديان» بهذه الخسارة مهمّته في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في رابع مشاركاته على التوالي، ليقبع أخيراً مع صفر نقاط. ولاحت فرصة تقليص الفارق للسودانيين في الدقيقة 70، عندما منحهم حكم المباراة ركلة جزاء إثر اللجوء إلى «في إيه آر»، لكن الحارس وقائد الفريق المخضرم رايس مبولحي تألق في التصدي لتسديدة محمد عبدالرحمن.

قال عبد الرحمن بعد إهداره ركلة جزاء لقناة «الكأس» القطرية: «لم نكن في يومنا، قدّمنا مباراة غير منتظرة. تلقي أربعة أهداف نتيجة كبيرة، ونتمنى معالجة الأخطاء في الأيام الثلاثة المقبلة».

تشكيلة الجزائر:

مصطفى زغبة

بن عيادة - تاهرت - توقاي - شتي

مريزيق - بلايلي

بن دبكة - سوداني - براهيمي

بونجاح

تشكيلة لبنان:

مصطفى مطر

منصور - الدر - الزين

دهيني - ملكي - أيوب - عطايا

نادر مطر - شعيتو - الحلاوة

