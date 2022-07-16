تراند اليوم : بث مباشر برشلونه .. ماتش برشلونة بث مباشر الآن مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وريال بيتيس يلا شوت بث مباشر برشلونه اليوم ضد ريال بيتيس HD

بث مباشر برشلونه ماتش برشلونة بث مباشر الآن مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وريال بيتيس يلا شوت بث مباشر برشلونه اليوم ضد ريال بيتيس بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد ريال بيتيس barcelona v real betis في الدوري الاسباني اليوم السبت ، يستضيف فريق برشلونه وهو يسعي لتقدم الي المراكز الاوئل في الدوري الليله علي ارضيه ملعبه خصمه فريق ريال بيتيس وذلك لحساب مباريات الجوله السادسه عشر ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه برشلونه و ريال بيتيس الليله علي ارضيه ملعب كامب نو معقل برشلونه والذي سوف يستقبل عليه خصمه بيتيس في مواجهه سوف يسعي من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم الموافق 4 ديسمبر مباراه برشلونه و ريال بيتيس في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره.

مباراة برشلونة وريال بيتيس

برشلونه هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الدور الاول من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه قبل مباراه الليله هو حاليا صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 23 نقطه وذلك بعد ان خاض 14 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 5 خمس مباريات وخسر الفريق في ثلاث مباريات ، فريق برشلونه كان قد حقق الانتصار في الجوله الماضيه في الدوري الاسباني وجاء هذا الانتصار علي حساب فياريال يوم السبت الماضي وقد حقق برشلونه الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف.

مباراة ريال بيتيس وبرشلونة

فيما فريق ريال بيتيس فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع السادس عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق ريال بيتيس حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 27 نقطه وذلك بعد ان خاض 15 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات حقق ريال بيتيس الانتصار في 8 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ريال بيتيس في اربع مباريات ، واخر مباراه لعبها فريق ريال بيتيس في الدوري كانت مع فريق ليفانتي الاحد الماضي وقد حقق ريال بيتيس الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.