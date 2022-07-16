تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية HD قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة الجزائر اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر ولبنان بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر، وقدم المنتخب الجزائري واحدة من أفضل مبارياته أمام السودان في الجولة الأولى من البطولة وحقق الفوز برباعية دون رد، المنتخب الجزائري ظهر بمستوى ممتاز واستطاع أن يفرض أسلوبه وطريقه على المنتخب السوداني الذي لم يشكل أي خطورة على مرمى الجزائر في الشوط الأول تحديدا، منتخب الجزائر سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار الثاني على التوالي والتأهل رسميا للدور القادم من البطولة وترك لقاء الجولة الأخيرة أمام مصر لتحديد أول مركزين.

بكل تأكيد يمتلك منتخب الجزائر قائمة ممتازة وعلى الرغم من غياب اكثر من لاعب من القوام الأساسي ألا أن قائمة اللاعبين المتواجدين حاليا في منتخب الجزائر وبالمستوى الذي ظهر في اللقاء الماضي أمام السوادن بات المنتخب الجزائري مرشح وبقوة لحصد لقب البطولة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة - جمال بلعمري - عبد القادر بدران -أيوب عبد اللاوي.

خط الوسط: سفيان بن دبكة - زكريا الدراوي - ياسين براهيمي (أمير سعيود).

خط الهجوم: زين الدين بوتمان - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

موعد مباراة الجزائر ولبنان والقنوات الناقلة لها

تبدأ مواجهة الجزائر ولبنان في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش، الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع مواجهة الجزائر ولبنان عبر بي إن سبورت أتش دي 1 والدوري والكأس 1 بجانب موقعنا يلا شوت توداي.

وفي الناحية الأخرى نرى أن منتخب لبنان سيبحث في مواجهة اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من كبوة الهزيمة أمام مصر في الافتتاح للحفاظ على فرصه في العبور للدور القادم، المنتخب اللبناني قدم لقاء قوي أمام مصر وخاصة في الجانب الدفاعي ولم يشكل أي خطورة على منتخب مصر وكان على أعتاب الخروج بنتيجة إيجابية لولا ارتكاب قلب الدفاع لخطأ فردي تسبب في ركلة جزاء لمنتخب مصر جاء منها هدف اللقاء اليوم، وسيبحث منتخب لبنان في لقاء اليوم عن تأمين الدفاعات وتفادي الأخطاء من أجل تفادي الهزيمة التي ستطيح به خارج البطولة.

تشكيل لبنان المتوقع أمام الجزائر

حراسة المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: قاسم الزين – منير ملكي – نور منصور – عباس عاصي – ماهر صابرة.

خط الوسط: محمد علي الدهيني – جورج ملكي – محمد حيدر – ربيع عطايا.

خط الهجوم: هلال الحلوة.