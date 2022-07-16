تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول الان HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة ماتش ليفربول بث مباشر

ليفربول مباشر ماتش ليفربول الان مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة ماتش ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مولينيو في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون ليفربول أمام مهمة جديدة وصعبة في مشواره نحو استعادة قمة ترتيب الدوري الإنجليزي والتتويج باللقب، الريدز يدخل لقاء اليوم قادما من فوز مستحق على إيفرتون برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية من المسابقة، ليفربول قدم مباراة قوية سواء على الجانبين الدفاعي والهجومي واستطاع الفريق أن يخرج منتصرا بعدة مكاسب ولعل أهمها بكل تأكيد النقاط الثلاثة إلى جانب عودة محمد صلاح إلى التسجيل بعدما أحرز هدفين في المباراة الماضية.

ليفربول سيخوض لقاء اليوم بكل تأكيد باحثا عن الانتصار ومواصلة مطاردة تشيلسي صاحب الصدارة، وسيبحث الفريق عن استغلال كافة نجومه وعلى رأسهم الثلاثي محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني من أجل الوصول لشباك وولفرهامبتون والعودة للمدينة اللندنية بالعلامة الكاملة قبل السفر إلى إيطاليا لخوض مباراة ميلان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ليفربول يقع في المرتبة الثالثة برصيد 31 نقطة بعدما فاز في 9 لقاءات وتعادل في 4مباريات وخسر في لقاء، وأحرز الريدز 43 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد فريق ولفرهامبتون في تمام الساعة 17:00بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 18:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، وتلتقون مع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وفي الجانب الأخر يعاني وولفرهامبتون من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من البريميرليج، وولفرهامبتون لا يعرف طعم الانتصار في أخر مباراتين حيث تعادل مع نوريتش سيتي بدون أهداف ثم تعادل مع بيرنلي بدون أهداف أيضا، وسيحث في لقاء اليوم عن استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من اللقاء بالعلامة الكاملة من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب البطولة، فريق وولفرهامبتون سيكون أمام مواجهة قوية في اللقاء القادم أيضا حيث سيلتقي مع المان سيتي حامل اللقب وبكل تأكيد الخروج من مباراة ليفربول بنتيجة إيجابية سيمنح اللاعبين دفعة معنوية لتقديم أداء قوي أمام المان سيتي في الأسبوع المقبل.

وولفرهامبتون يتواجد قبل لقاء اليوم في المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات، وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا أيضا.

تشكيل وولفرهامبتون المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: خوسي سا

الدفاع: كي جانا هويفر - فيرناندو مارشال - ماكس كيلمان- كونور كودي

الوسط: غانم سايس - روبين نيفيز - جواو موتينهو - اداما تراوري

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو -راؤول خيمينيز