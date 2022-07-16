تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول بث مباشر مباراه ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون

يلتقي فريق ليفربول مساء اليوم السبت مع نظيره فريق ولفرهامبتون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2021/22، وذلك على ملعب مولينيو.

مباشر بالفيديو | مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

أما ولفرهامبتون فيمتلك من النقاط 21 في المركز الثامن، ويأمل الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في آخر جولتين.

معلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث تلك المباراة مساء اليوم.