تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول بث مباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون HD ليفربول وولفرهامبتون مباشر مباراة ليفربول مباشر

ماتش ليفربول مباشر ماتش ليفربول بث مباشر لمباراة ليفربول ولفرهامبتون HD ليفربول ولفرهامبتون مباشر مباراة ليفربول مباشر ويدخل يورجن كلوب مباراة اليوم دون أي مخاوف جديدة من الإصابة تعيق استعداداته قبل الرحلة إلى المولينيو، لكن مدرب ليفربول، سيستمر في اللعب بدون خمسة من لاعبي الفريق الأول.

وهناك بعض الأخبار السارة، حيث استأنف جو جوميز ونابي كيتا التدريبات هذا الأسبوع، على الرغم من أن مباراة ولفرهامبتون جاءت في وقت مبكر جدًا بالنسبة لهما.

لكن كورتيس جونز (العين) وهارفي إليوت (الكاحل) وروبرتو فيرمينو (أوتار الركبة) ما زالوا غير متاحين لليفربول.

من المرجح أن يلعب إبراهيما كوناتي دور جويل ماتيب كشريك لفيرجيل فان ديك في قلب دفاع ليفربول، مع وجود ترينت ألكسندر-أرنولد كظهير أيمن، والظهير الأيسر أندرو روبرتسون، حيث سيلعب الرباعي أمام حارس المرمى أليسون بيكر.

وفي خط الوسط، سيحمل فابينيو المفتاح لضمان استحواذ ليفربول على المباراة امام ولفرهامبتون، مع وجود جوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا في محور منتصف الملعب.

وفي المقدمة، وبسبب غياب فيرمينو المستمر، سيواصل دييجو جوتا اللعب، اذ سجل مهاجم ولفرهامبتون السابق ستة أهداف في نفس العدد من المباريات كأساسي مع ليفربول مؤخرًا، وسيكون في التشكيل الأساسي لفريق الريدز يوم السبت، بجانب محمد صلاح وساديو ماني.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجل فان ديك، اندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.