تراند اليوم : الجزائر مباشر .. الجزائر لبنان مباشر HD بث مباشر الجزائر ولبنان بث مباشر مباراة لبنان والجزائر مباشر HD

الجزائر مباشر الجزائر لبنان مباشر بث مباشر الجزائر ولبنان بث مباشر مباراة لبنان والجزائر ووضع الناخب الوطني لمُنتخب المحليين “مجيد بوقرة” آخر اللمسات قبل مواجهة لبنان.

حيث آجرى الخضر الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المُقررة غدا بداية من الساعة الثانية زوالا.

كما عرفت الحصة التدريبية مُشاركة يوسف بلايلي بطريقة عادية بعد تعافيه من الاصابة التي عانى منها مؤخرا.

وتدخل مواجهة الغد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

إختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية.

وجاءت التشكيلة الأساسية على الشكل التالي :

مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، بن العمري، مريزيق، بن دبكة، سعيود، سوداني، براهيمي،بونجاح.