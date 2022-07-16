تراند اليوم : مباشر مصر .. مصر والسودان مباشر بث مباشر منتخب مصر بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين

بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين بث مباشر منتخب مصر منتخب مصر الآن مباشر مباراة منتخب مصر يلتقى منتخب مصر نظيرة منتخب السودان فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب اليوم، السبت، فى السادسة مساءً على ملعب رأس أبو عبود. تقام مباراة مصر والسودان فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الدوحة.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السودان مكونا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين فى وسط الملعب، وأمامهما محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومصطفي فتحي وأسامة فيصل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يسكن منتخب السودان المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويدخل منتخب مصر المباراة بدافع الفوز وتخطى السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدر الترتيب، بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، وفى المقابل يخوض المنتخب السودانى اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائرى برباعية نظيفة، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على الفراعنة.