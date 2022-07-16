تراند اليوم : بث مباشر الجزائر اليوم .. مباراة الجزائر ولبنان مباشر بين سبورت مباشر مباريات اليوم الجزائر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم

بث مباشر الجزائر اليوم مباراة الجزائر ولبنان مباشر بين سبورت مباشر مباريات اليوم الجزائر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم يخوض منتخب الجزائر مباراته الثانية في كأس العرب FIFA 2021 بقطر، مساء السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول، أمام نظيره اللبناني على استاد الجنوب بمدينة الوكرة، وعينه على تسجيل الفوز الثاني له بالمجموعة الرابعة وقطع تأشيرة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وبالرغم من الأفضلية التي يمتلكها المنتخب الجزائري، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام لبنان المتسلح بإرادة وحماس لاعبيه الساعين لإحداث المفاجأة.

منتخب الجزائر كان قد فاز في الجولة الأولى على منتخب السودان برباعية نظيفة، حملت توقيع كل من بغداد بونجاح (ثنائية) وجمال بلعمري وهلال العربي سوداني، في حين خسر منتخب لبنان مباراته الافتتاحية أمام مصر بهدف دون رد، ورغم الخسارة قدم زملاء الحارس المتألق مصطفى مطر مباراة بطولية، ما يدفع منتخب الجزائر إلى الحذر من الخطر اللبناني المتوقع.

عودة يوسف بلايلي سلاح الجزائر الجديد

وينتظر أن يعتمد المدير الفني لمنتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة، على نفس التشكيلة الأساسية التي أشركها أمام منتخب السودان في مباراة الجولة الأولى، مع تغيير واحد فقط، لكنه مهم جدّا، ويتمثل في عودة النجم يوسف بلايلي بعد أن غاب عن المباراة الأولى بسبب إصابة خفيفة، وسيلعب بديلا لنجم نادي الطائي السعودي، أمير سعيود، الذي لم يقدم المستويات المطلوبة منه في المواجهة الأولى.

بلايلي يعد أبرز اللاعبين الجزائريين في الفترة الحالية وحتى في منتخب الجزائر الأول، إلى درجة أن المدير الفني، جمال بلماضي، وضعه في نفس مكانة نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، بخصوص مسألة التأثير والمساهمة في نتائج المنتخب الجزائري، ومن شأن عودة نجم نادي قطر القطري إلى صفوف منتخب الجزائر الرديف أن تمنح حلولا تكتيكية وفنية كبيرة للمدرب مجيد بوقرة، خاصة أن يوسف بلايلي هو ملك الأسيست في منتخب الجزائر.

التشكيلة المتوقعة للجزائر في مباراة لبنان

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي (القائد)

خط الدفاع: حسين بن عيادة وجمال بلعمري وعبد القادر بدران وإلياس شتي

خط الوسط: حسام الدين مريزيق وسفيان بن دبكة وياسين براهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي وهلال العربي سوداني وبغداد بونجاح