تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. ليفربول اليوم مباشرة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة

بث مباشر ليفربول مشاهدة ليفربول اليوم مباشرة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون wolverhampton vs liverpool اليوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز ، بعد ان حسم ديربي الميرسيسايد الاربعاء الماضي من المقرر اليوم ان يخرج فريق ليفربول في المباراه الثانيه علي التوالي في الدوري الانجليزي ليحل ضيفا علي فريق وولفرهامبتون اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه عشر ضمن منافسات النصف الاول من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف يستضيف وولفرهامبتون خصمه ليفربول علي ارضيه ملعب مولينيو وذلك في مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 4 ديسمبر مباراه ليفربول و وولفرهامبتون في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة ليفربول و وولفرهامبتون

ليفربول هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الخامس عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، ليفربول تمكن الاربعاء الماضي بكل سهوله من حسم ديربي الميرسيسايد علي حساب ايفرتون وذلك في الجوله الرابعه عشر من الدوري الانجليزي وقد حقق ليفربول الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف ، ليفربول يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطه وذلك بعد ان خاض 14 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات حقق ليفربول الانتصار في 9 مباريات وتعادل في اربع مباريات وخسر ليفربول في مباراه واحده.

مباراة وولفرهامبتون وليفربول

فيما وولفرهامبتون فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول في هذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، فريق وولفرهامبتون قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 14 مباراه في الدوري الي الان ومن خلالهم حقق وولفرهامبتون الانتصار في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر وولفرهامبتون في خمس مباريات قبل مباراته مع ليفربول اليوم ، فريق وولفرهامبتون اخر مباراه لعبها في الدوري قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق بيرنلي الاربعاء الماضي وانتهت المباراه بتعادل السلبي.