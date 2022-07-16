تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم مباشر .. بث مباشر مباراة الجزائر ولبنان مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport

مباراة الجزائر اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر بث مباشر مباراة الجزائر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport ويستأنف المنتخب الجزائري مشواره في البطولة، حين يلاقي لبنان في الجولة الثانية، عند الساعة 4 مساء. ويسعى المنتخب الجزائري لتحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات والذي يضمن له التأهل إلى الدور الثاني فيما يدافع المنتخب اللبناني لتجنب السقوط القاسي في الجولة الأولى أمام المنتخب المصري بركلة جزاء في الدقائق القاتلة.

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، أن طموحه في لقاء يوم غد السبت، أمام منتخب لبنان ضمن المجموعة الرابعة لكأس العرب لكرة القدم (فيفا-قطر 2021)، يتجلى في تحقيق الفوز بهدف حجز بطاقة الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال بوقرة في حديثه عن اللقاء خلال المؤتمر الصحفي اليوم، “أمامنا مباراة مهمة بهدف التأهل للدور الثاني، وهي مباراة صعبة. شاهدنا أداء المنتخب اللبناني خلال مواجهته لمنتخب مصر ونجح في تجسيد أدوار دفاعية بشكل جيد، كما اعتمد على مهارات لاعبيه الفردية في مجاراة المنافس. أعتقد أننا سنواجه بعض الصعوبات خاصة على مستوى الدفاع”.

وأشار مدرب المنتخب الجزائري للمحليين، أن منتخب لبنان سيلعب من أجل المحافظة على أمله الأخير في مواصلة مشواره بالبطولة، معتبرا أن “المنتخب اللبناني قادر على خلق المتاعب للمنتخبات الأخرى وهو ما أظهرته المواجهات السابقة التي خاضها في الآونة الأخيرة سواء في التصفيات الأسيوية أو في لقائه أمام منتخب مصر”.

وختم مجيد بوقرة حديثه بالإشادة بالملاعب التي تلعب عليها مباريات البطولة.

وقال، إن “الملاعب في قطر رائعة والأجواء عالمية وأنا فخور بتنظيم كأس العالم في بلد عربي، وسعداء بأن تكون قطر من ينظم هذه التظاهرة”.

من جانبه، اعتبر اللاعب ياسين براهيمي أن المواجهة مع المنتخب اللبناني تعد مفصلية من أجل الترشح للدور ربع النهائي للمنافسة العربية. وقال “سنواجه منتخب لبنان ونعرف أن لاعبيه يلعبون بروح قتالية عالية والمهم أن نركز على أنفسنا ونلعب بأداء متماسك في كافة الخطوط”.

وحول رأيه بتواجده الحالي مع المنتخب الجزائري للاعبين المحليين وتواجده السابق مع المنتخب الأول، أضاف براهيمي: “الفرق بالنسبة لي غير موجود وفي كلتي الحالتين أنا أمثل بلدي الجزائر، ونحن نلعب بنفس الرغبة والإصرار وما يهمني الأجواء الحالية في كأس العرب وفخور بتواجدي في هذا المكان مع منتخب بلادي وأتمنى أن أكون عند حسن الظن”.

وأشاد لاعب المنتخب الجزائري بـ “التضامن العربي” الذي جسدته كأس العرب في قطر، مؤكدا أنه سيتعزز مستقبلا على مستوى الرياضة “فهي تساهم في تحسين العلاقات بين الشعوب ومن المهم أن يكون العرب يدا واحدة وأعتقد أن كأس العرب نجحت في إيصال رسالة مهمة وذات معان كبيرة”.