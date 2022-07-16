تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. مباراة مصر و السودان مباشر ماتش مصر والسودان بث مباشر مصر والسودان كاس العرب

مباراة مصر و السودان مباشر ماتش مصر مباشر ماتش مصر و السودان مصر والسودان كاس العرب مباراه مصر والسودان بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد السودان sudan vs egypt في كاس العرب اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي منتخبان الوطني في ثاني مبارياته في كاس العرب بخصمه منتخب السودان الذي خسر مباراته الاولي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كاس العرب 2021 ، وسوف يستضيف ملعب راس بوعبود هذه المواجهة الليلة بين منتخبان والمنتخب السوداني في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تحقيق الانتصار ، وسوف تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية.

مباراة مصر والسودان

منتخبان الوطني يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس العرب 2021 ، منتخبان في الجوله الاولي كان قد تمكن بخروج من المباراه باول ثلاث نقاط له في المجموعه وذلك عندما حقق الانتصار علي منتخب لبنان يوم الاربعاء الماضي وانتهت المباراه بفوز منتخبان بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، ويحتل منتخبان حاليا المركز الثاني في المجموعه الرابعه برصيد ثلاث نقاط.

مباراة السودان ومصر

وعلي الجانب الاخر منتخب السودان فهو الطرف الثاني في لقاء اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس العرب ، المنتخب السوداني كان قد فشل في تحقيق نتيجه جيده في الجوله الاولي امام المنتخب الجزائري وخسر هذه المباراه يوم الاربعاء الماضي وذلك بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، المنتخب السوداني قبل مباراته مصر هو صاحب المركز الاخير في المجموعه الرابعه بدون رصيد.