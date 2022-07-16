تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر algeria vs lebanon الجزائر ولبنان مباشر

بث مباشر الجزائر مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ضد لبنان lebanon vs algeria اليوم السبت في كاس العرب ، من اجل حجز اول مكان في دور ال16 من كاس العرب سوف يلتقي اليوم المنتخب الجزائري الذي حقق الانتصار في الجوله الاولي بخصمه الذي خسر مباراته الاولي منتخب لبنان وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لبطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تلعب مباراه الجزائر و لبنان اليوم علي ارضيه ملعب الجنوب وذلك في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه لا يريد من خلاله اي منتخب تعثر من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل لدور التالي.

مباراة الجزائر ولبنان

المنتخب الجزائري هو الطرف الاول في لقاء اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لبطوله كاس العرب ، المنتخب الجزائري كان قد بدا مشوراه في كاس العرب بكل قوه وذلك عندما تمكن من تحقيق الانتصار في الجوله الاولي علي المنتخب السوداني بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، المنتخب الجزائري يتصدر حاليا المجموعه الرابعه برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان خاض المنتخب الجزائري مباراه واحده في المجموعه الي الان.

مباراة لبنان والجزائر

وعلي الجانب الاخر منتخب لبنان فهو الطرف الثاني في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس العرب ، منتخب لبنان في مباراته الاولي في البطوله كان قد خسر بصعوبه امام منتخب مصر يوم الاربعاء الماضي وذلك في الجوله الاولي من دور المجموعات وقد خسر منتخب لبنان هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب البناني اليوم سوف يخوض المباراه اليوم وهو يبحث عن تعوض الخساره الاولي وحصد اول ثلاث نقاط له في المجموعه.