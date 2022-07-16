تراند اليوم : نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم : وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم رابط نتائج التاسع 2022 حسب المدرسة

يمكنكم الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي للحصول على نتائج التاسع 2022، وأعلنت وزارة التربية في سوريا، عن نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب في جميع المحافظات وفق بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت الوزارة إنها شرعت بنشر نتائج التاسع عبر موقع وزارة التربية في جميع المحافظات السورية برابط مباشر تسهيلاً على الطلبة والأهالي.

وكانت وزارة التربية السورية كشفت عن انتهاء من رصد نتائج التاسع للسنة الدراسية 2022 بعد انتهاءها من عمليات التصحيح والتدقيق. وأكدت أن نتائج التاسع جاءت للعام الحالي قريبة من نظيرتها في العام الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية عن تخصيص رابط مباشر لنتائج التاسع 2022 في سوريا.

رابط النتائج من هنا