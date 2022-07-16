تراند اليوم : مفاضلة العلمي 2022 pdf في سوريا : نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 – 2022 نتائج المفاضلة الثانية في سوريا مفاضلة الأدبي 2022 pdf

نقدم لكم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي في سوريا نتائج المفاضلة عن طريق رقم الاكتتاب مفاضلة البكالوريا العلمي 2022 الأن ظهرت رسمياً وأعلنتها وزارة التربية السورية. الان تعرف عزيزي طالب البكالوريا في سوريا مباشرة على نتيجة مفاضلة التعليم الموازي للعام 2022 حسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب من خلال موقع الرسمي لموازنة المفاضلة.

ننشر لكم اليوم نتائج الرسمية لمفاضلة العملي للعام 2022 في سوريا لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج المفاضلة المباشر للفرع الأدبي (عام-موازي-محافظات شرقية) والعلمي للعام الدراسي 2022 -2023.

بعد أن نشرت جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي (عام وموازي) للعام الدراسي 2022 -2023، واستعراض الرغبات للفرع الأدبي والعلمي.

من خلال جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي والعلمي للرغبات التي لها مسابقات للعام الدراسي 2023 -2023.

رابط رسمي لنتائج مفاضلة العملي في سوريا للعام 2022 /2023 من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتائج مباشرة.