تراند اليوم : نتائج التاسع 2022 حسب الاسم .. وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم ،بدأ طلاب الصف التاسع في سوريا تقديم امتحاناتهم في 29 مايو / أيار وانتهت في 19 يونيو / حزيران في جميع المراكز المخصصة لأخذ “الصف التاسع العام الماضي” لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي القانوني سوريا “مؤهلة لمرحلة الثانوية العامة من البكالوريا في سوريا.

يبلغ عدد الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات الصف التاسع في سوريا حوالي 324 ألف طالب في جميع المحافظات السورية.

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم

بدخولك إلى موقع التعليم السوري، ندرس خطوات الرجوع إلى الرابط التاسع لنتائج سوريا 2022 لمرحلة التدريب الأساسي والإعدادي.

أولاً: قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية . ثانيًا: أدخل الاسم الكامل . ثالثا: ادخل رقم الاشتراك . رابعاً: ثم تحديد التخصص . خامساً: ثم الوالي الذي ينتمي إليه الطالب . سادسا: ثم الضغط على كلمة الاستعلام .

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2022

وزير التربية السوري د وأعلنت دارم الطباع أن أعمال التفتيش مستمرة على جميع الحواجز تمهيداً للانتهاء منها في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن نتائج الفصل التاسع السوري عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية يمكن للطلاب معرفة نتائج الصف التاسع السوري بسهولة عن طريق إدخال وحفظ البيانات اللازمة للاسم ورقم الاشتراك، ومعرفة نتائج الدورة التاسعة السورية.

APK تنزيل تطبيق 2022 نتائج الثانوية العامة والثانوية التاسعة Moed.gov.sy Syria

أعلنت وزارة التربية الوطنية السورية، أنه تم تحميل طلب نتائج امتحانات الصف التاسع للفصل الدراسي الأول لعام 2022، سواء كانت شهادة الثانوية العامة في فروعها أو عن طريق تحميل نتائج التطبيق الرسمي moed.gov. v1.5 apk. الشهادة التاسعة في التعليم الشرعي الأساسي أو الثانوي، نسخة مطورة ومحسنة حديثًا.

حاولت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم تطوير التطبيق لنتائج امتحانات الشهادة العامة، حيث يتيح هذا التطبيق إمكانية الاطلاع على نتائج امتحانات الشهادة العامة في جميع فروعها في الجمهورية العربية السورية الصادرة iOS..

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