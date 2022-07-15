تراند اليوم : قاضٍ يحاول الانتحار داخل قاعة محكمة

بانكوك/ الخليج 365

نجا قاضٍ تايلندي، من محاولة إنتحار داخل قاعة محكمة ،عندما أطلق النار على صدره، بعد تبرئة مجموعة من المشتبه بهم في ارتكابهم جرائم قتل خطيرة، تمس أمن البلاد.

وذكرت صحيفة "ميرور"البريطانية، أن الحضور داخل قاعة المحكمة أصيبوا بصدمة، بعدما أخرج القاضي خاناكورن بيانشانا مسدسًا من جيبه وحاول قتل نفسه.

ووفقاً للصحيفة فإن القاضي نقل على إثرها للمستشفى، وخضع للفور لعملية جراحية،حيث وُصفت إصابته بالمُهددة للحياة“.

وقالت وسائل إعلامية محلية، إن محاولة بيانشانا الانتحار، أثارت المخاوف حول ما إذا كان أجبر على تغيير حكمه بحق المدانين الخمسة، لا سيما أنه قبل جلسة النطق بالحكم.

ونشرت عبر الإنترنت وثيقة من 25 صفحة، تتحدث عن القضية ذاتها بالتفصيل، وعن وجود خلافات بين القضاء حولها، وطبيعة الحكم فيها“، لكن تم حذف الوثيقة بعد ساعات من نشرها، ولم تعلق محكمة العدل على محتواها.

وأوضح الناطق باسم مكتب القضاء في تايلاند، إن ”تصرف القاضي كان بسبب توتر يعيشه، ناجم عن قضايا شخصية“، مؤكدًا ”فتح تحقيق بالحادث“.



