تراند اليوم : محامية تضرب متهماً بالحذاء داخل محكمة

الكويت/ الخليج 365

تسببت عبارة تلفظ بها متهم داخل أروقة قصر العدل في الكويت، الى إثارة غضب إحدى المحاميات، مما أدى الى إندلاع مشاجرة بينهم، أقدمت على إثرها المحامية بضرب المتهم بالحذاء.

وذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن المشاجرة اندلعت بين المحامية والمتهم دون الكشف عن أسبابها أو خلفياتها، واستخدمت المحامية حذاءها كسلاح لضرب خصمها.

ولم تقف المشاجرة عند هذا الحد، بل تعرضت محامية أخرى للضرب بعد تدخلها في المشاجرة ومحاولتها إنهاء الخلاف.

ووفقاً للصحيفة فإنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الحادثة أو الإجراءات التي اتخذت بحق المتشاجرين.