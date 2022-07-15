تراند اليوم : وفاء عوض مسنة متسولة تمتلك 900 ألف دولار

بيروت - الخليج 365

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، قصة " مسنة متسولة " تمتلك في المصارف قرابة 900 ألف دولار أمريكي من عملية التسول.

واكتشف المواطنون في مدينة صيدا جنوب لبنان قصة وفاء عوض "مسنة مليونيرة متسولة" فجأة في شهر أغسطس المنصرم، وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك"؛ بدعوى ارتباطه بأنشطة "حزب الله" اللبناني؛ مما أدى إلى إغلاق البنك نهائيًا وفق وكالة "الأناضول".

"هذا الإغلاق ساهم في الكشف عن أن وفاء عوض، مسنة لبنانية، تمتلك رصيدًا في هذا البنك يتجاوز مليار و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار".

وتداول نشطاء صورة نشرتها قناة "الجديد" اللبنانية، لشيكين مصرفيين، الأول بقيمة 750 مليون ليرة (نحو نصف مليون دولار)، والثاني بقيمة 589 مليون ليرة (قرابة 400 ألف دولار)، موجهين من مصرف "جمّال ترست بنك" إلى المصرف المركزي، باسم الحاجة وفاء، كي يتم صرفهما لها.

وبروح الطرافة، تناول لبنانيون قصة الحاجة وفاء، وعجّ تطبيق "واتساب" بنكات تعلق على القضية، لا سيما في ظل أزمة اقتصادية يمر بها لبنان. وغرد حساب باسم saad12 ، على "تويتر"، قائلًا: أفضل طريقة للاستمرار في لبنان اليوم هي بالتسول، فيما كتب عبد الرزاق الزغبي عبر (فيسبوك) أن التسول في لبنان مربح أكثر من العلم.