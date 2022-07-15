تراند اليوم : شحنت هاتفها ونامت ففقدت حياتها وهذا ماحدث!

وكالات/ الخليج 365

تتداول مواقع التواصل الإجتماعي غالباً تحذيرات وإرشادات وقصص تتعلق بشحن الهاتف المحمول، لوقت طويل ووضعها على مقربة من الشخص، إلا أن تلك التحذيرات تحولت إلى واقع مخيف، بعد أن لقيت مراهقة حتفها بسبب انفجار هاتفها.

حيث توفيت فتاة أذربيجانية، نتيجة تعرضها لإصابات خطيرة في رأسها ، شحن الهاتف الذكي.

وكانت ألوا أسيتكيزي (14 عاما)،وضعت هاتفها على وسادتها، لتشحنه وتستمع للأغاني في نفس الوقت، لتُفاجأ أسرتها في صباح اليوم التالي بالفتاة ميتة.

ولأن الهاتف الذكي بقي موصولا بـالشاحن لفترة طويلة، فقد ارتفعت درجة حرارته، مما أدى إلى انفجار البطارية، وإحداث إصابات خطيرة في رأسها.

وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو بالفعل الهاتف، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن المراهقة توفيت على الفور،ولم تكشف التقارير عن طراز الهاتف الذكي الذي أدى إلى وقوع المأساة المروعة.