تراند اليوم : بسبب هاتف "آيفون" ,,, اعتقال سيدتان بعد تناوبهما على اغتصاب شاب

موسكو/ الخليج 365

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية باعتقال السلطات الروسية سيدتين بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد مشادة بسبب هاتف آيفون.

وأوضحت التقارير أن السيدتين البالغ عمرهما 22 و32 عامًا واللتين لم يُكشف عن هويتهما، قيدتا الشاب قبل التناوب على اغتصابه، وذلك بعد اتهامه بكسر شاشة هاتف آيفون.

ووفقاً للصحيفة، حدثت الواقعة في مدينة بوغولما، وكانت إحدى السيدتين قد دعت الشاب إلى شقتها لإصلاح هاتفها، قبل أن يأخذ الهاتف إلى منزله لإصلاحه.

إلا أنه وبعد عودته لشقة السيدة مرة أخرى، كانت برفقتها سيدة أخرى، وسرعان ما دخلت السيدتان في مشادة مع الشاب واتهمتاه بكسر شاشة الهاتف، وطالبتاه بدفع 3 آلاف روبل روسي، أي ما يساوي حوالي 47 دولارًا.

ونفى الشاب كسره للشاشة ورفض الدفع، فضربتاه وقيدتاه قبل التناوب على اغتصابه باستخدام أداة، كما سجلتا فيديو للواقعة وهددتا الشاب بنشره على الإنترنت وفضحه إذا رفض دفع المبلغ.

ولم تطلق السيدتان سراح الضحية، إلا عندما وعدهما بجمع المبلغ من منزله، ولكنه بدلًا من ذلك، توجه إلى الشرطة وأبلغ عن الواقعة.

وسرعان ما اقتحمت الشرطة منزل السيدتين، واعتقلتهما بعد العثور على فيديو اعتدائهما مسجلًا على الهاتف.

ولا تزال التحقيقات جارية، إلا أن أندري شيبتسكي، مساعد كبير مسؤولي لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، قال إن السيدتين قد تواجهان حكمًا بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات.