تراند اليوم : مصرع رجل غرقًا بسبب رهان قيمته 20 جنيهًا إسترلينيًا (تفاصيل)

لندن/ الخليج 365

لقي رجل بريطاني يبلغ من العمر 36 عاماً، مصرعه أثناء محاولته السباحة عبر خزان مياه مقابل راهان بقيمة 20 جنيهاً إسترلينياً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ويسلي وود، بمدينة كامبريا في لندن تراهن مع أحد أصدقائه وهو دارين سبيرز على السباحة عبر خزان ”أورمسجيل“، في وقت قياسي مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا.

فبدآ السباق واستطاع سبيرز كسب الرهان ولكن وود نزل تحت الماء وغرق على بعد 10 أقدام فقط من حافة الخزان وفقد حياته نتيجة لهذا الرهان.

ووفقاً للصحيفة فإن، سبيرز والأصدقاء ديان باركنسون وتريفور أونيل، حاولوا سحب صديقهم وود من الماء، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، وتم نقله إلى مستشفى فورنيس العام الذي أعلن وفاته في وقت لاحق.

وتبين في التحقيقات الصادرة عن المستشفى أن الضحية كان لديه 217 ملليغرام من الكحول في دمه؛ أي أكثر من ضعف المعدل المسموح به قانونيًا أثناء القيادة والعمل.

الجدير ذكره أن مجلس بارو وهم الملاك الفعليون للخزان قد وضعوا لافتات تحذر الناس من السباحة في الماء منذ الحادث.

وذكر سبيرز المشارك في الرهان أثناء التحقيقات أنه تمكن من السباحة على بعد حوالي 30 قدمًا في الخزان قبل أن يدرك أن صديقه ليس بجواره، وأكد أنه حاول إنقاذه واستعان بعد ذلك بأصدقائه، وبعد خمس أو ست مرات من المحاولة تمكنوا من انتشاله من الماء ولكنه كان جثة هامدة وليس لديه أي مؤشرات حيوية في جسده.

وقالت والدة ويسلي وود جولي بيسويك،إن ابنها كان يعمل منقذًا ومدربًا للياقة البدنية ولكن تناوله للكحول كان يؤثر عليه بشكل كبير، وتوقعت أنه سيلقى حتفه بسبب ذلك، وأعربت عن حزنها جراء فقد ابنها في ذلك الحادث بسبب رهان ”غبي“.