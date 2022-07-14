تراند اليوم : حل امتحان الفيزياء 2022

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ويستعد طلاب الصف الاول الثانوي لاداء امتحان الفيزياء ضمن النظام الجديد وسط أجواء من الرضا وعدم الرضا من المتقدمين.

وخرجت مؤخراً العديد من المظاهرات في عدد من مدارس الصف الاول الثانوي احتجاجاً على المنهاج الجديد وطبيعة أسئلة الامتحانات.















بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم، أعداد أوراق كراسة الامتحان "البوكليت" في كل مادة امتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي/2022.

وجاءت أعداد أوراق كراسات الامتحانات كالتالي:

- اللغة العربية: 18 ورقة

- اللغة الانجليزية: 17 ورقة

- اللغة الألمانية: 14 ورقة

- اللغة الفرنسية: 13 ورقة

- الرياضيات: 23 ورقة

- الأحياء: 11 ورقة

- الفيزياء: 12 ورقة

- الكيمياء: 12 ورقة

- التاريخ: 14 ورقة

- الجغرافيا: 15 ورقة

- الفلسفة: 9 ورقات

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي فقط.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2022، يبدأ بالصف الأول الثانوي، ويتمثل إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة، كما قررت عقد امتحانين تجريبيين لا يترتب عليهما النجاح والسقوط، يعقد أولهما في يناير الجاري، والثاني في مارس 2022، وذلك قبل عقد امتحانين آخرين نهاية الفصل الدراسي الثاني يحتسب للطلاب أعلاهما للانتقال للصف الثاني الثانوي.