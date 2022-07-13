تراند اليوم : دينا الشربيني: وقعت في الحب مرتين في حياتي

القاهرة- الخليج 365/

استضاف الاعلامي الاماراتي انس بوخش في برنامجه ABtakls ،الفنانة القديرة دينا الشربيني ،حيث أعلنت عن جوانب عديدة في حياتها الشخصية.

وتحدثت دينا الشربيني أنها: "بشعر بيني وبين نفسي اني ضعيفة، بس انا بكره الضعف، وهذا ما يجعلني أتحدى نفسي كثيرًا وأصبح شخصية قوية".

وتابعت دينا: "أنا بحب الحب ،وأؤمن بالحب من أول نظرة ، لكن شعور الحب سيف ذو حدين ، فأنا أقول مرات عديدة إنني لن أحب مرة تانية أبدًا".

وأضافت دينا: "حيبت مرتين حب حقيقي،بس بكرر أخطائي في الحب ، لكني دائما أنظر إلى الجانب الإيجابي، وهو اللحظات الجميلة التي عشتها في قصة الحب".

وبخصوص الكذب قالت دينا: "أنا ما بعرف أكذب، حتى أن والدة صديقتي شبهتني بالفنان يونس شلبيني في "العيال كبرت" لانني لم أكن أكذب عليها وأقول الحقيقة دائما ".



تصريحاتها السابقة

وتحدثت دينا الشربيني، إنها عاشت طفولة سعيدة في مرحلتي المدرسة والجامعة.

وأن فارق السن بينها وبين أخواتها كبير جدا، يتراوح بين 13 و 11 عامًا ، معللة الى أن والدها كان دائمًا يسافر في طفولته ويتصف بالعطف الشديد.

كما ووصفت نفسها في صغرها أنها كانت طفلة "زنانة" وشقية وعنيدة.

وأشارت دينا الشربيني "كنت بقول يا رب لو أنجبت ميطلعش عيالي زنانين، بس أكيد ربنا هيردهالي".

وأضافت دينا: "عائلتي لم ترحب بي لدخول مجال التمثيل إلا والدي، لكنني عنيدة، وبقيت متمسكًا بحلمي، وحتى الآن لا أعرف إن كنت عرفت الأفضل أم لا ، لذلك قد يكون تمثيلي جيدًا كما هو ".

ونفت الفنانة ما توارد قوله على انها خطفت رجل من زوجته و اسرته بالاشارة الى عمر دياب.