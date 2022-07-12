تراند اليوم : نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب الاسم .. موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم الثلاثي ،صرح موقع وزارة التربية والتعليم بسوريا،أنه جاري الان رفع نتائج التاسع الاساسي عبر كنترول الوزارة برقم الاكتتاب والكنية والاسم لكل طالب من طلاب الصف التاسع والشهادة الاعدادية الشرعية، وباقي إعتماد النتائج والإعلان عنها رسميا لجميع الطلاب والطالبات بعد قليل .

نتائج التاسع في سوريا 2022 ونتائج الإعدادية الشرعية، جاري الان رفع كافة نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2022 والاعلان عنها خلال الساعات القادمة من اليوم بجميع المحافظات السورية دمشق ادلب الاذقية حلب حماه حمص ريف دمشق طرطوس وكافة المحافظات السورية حسب الاسم وحسب الكنية حسب المدرسة .

نتائج التاسع الاساسي 2022 في سوريا يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية السورية بعدما قد أدى طلاب وطالبات الصف التاسع والاعدادية الشرعية الامتحانات، وتمت بعدها عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وبقلق بالغ، ينتظر طلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية نتائج الترم الثاني للعام 2022 ، وسوف ينشر موقع وزارة التربية السورية إعلان النتائج خلال ساعات قليلة.

موقعنا الاخباري مشرق نيوز" يتابع معكم أول بأول نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2022 ، وينشر لكم آخر أخبار اعلان نتائج التاسع الاساسي وموعد اصدار النتائج في جميع المحافظات السورية .

و أنهى طلاب المرحلة الإعدادية امتحاناتهم و أعلنت الوزارة عن بدأ تصحيح الأوراق الإمتحانية في كافة المحافظات و أن اغلب المحافظات اقتربت من انتهاء تصحيح الأوراق الامتحانية و لم يتبقى لإصدار النتائج إلا أيام قليلة بل ساعات لظهور نتائج شهادة التاسع لمرحلة التعليم الأساسية و الإعدادية الشرعية .

ومنذ الساعات الاولى لانتهاء الامتحان انتشر خبر عن موعد صدور النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أصدرت الوزارة في تصريح خاص لمدير دائرة الامتحانات قال “ نتائج شهادة التعليم الأساسي ستصدر بطبيعة الحال بعد انتهاء عطلة العيد ”.

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لاعلان نتائج امتحانات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام 2022 في جميع المراحل التعليمة ، حيث يتسائل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد صدور واعلان نتائج التاسع الاساسي في سوريا للعام 2022 في درعا، وحمص، ودمشق، والقنطيرة، ودير الزور، واللاذقية، والحسكة، وأدلب، وطرطوس، السويداء، وحماة وكافة المحافظات السورية .

وزارة التربية السورية أكدت أن نتائج الصف التاسع الاساسي سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة ، سيتم رفعها عبر بوابة النتائج الامتحانية سوريا وسيتم الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع والإعدادية الشرعية 2022 بالاسم ورقم الإكتتاب.

ورجح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن يتم اعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2022 في سوريا اليوم الخميس ، أو السبت القادم على أبعد تقدير ، خصوصا بعد انتهاء الوزارة بشكل رسمي من كافة عمليات المصاحبة لاعلان النتائج من تصحيح اوراق الامتحانات وتدقيق النتائج وفرزها ورفعها عبر كنترول الوزارة عبر الانترنت .

وطالب وزارة التربية والتعليم السورية من جميع الطلاب والطالبات بضرورة تفقد موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع الاساسي للعام 2022 فور الاعلان عنها برقم الاكتتاب والاسم والمدرسية لجميع طلاب وطالبات الدور الاول .

وأوضحت الوزارة أن مراكز تصحيح أوراق امتحان التاسع شهدت نسب النجاح مرتفعة اكثر من السنة الماضية ، حيث من المتوقع أن تشهد النتائج ارتفاع كبير في اعداد اوائل المملكة السورية ، وتنافس كبير بين الطلبة على العشر مقاعد الاولى .

طريقة الاستعلام عن النتيجة حسب رقم الاكتتاب بالخطوات :

1- حيث نقوم أولاً بالتوجه الى رابط وزاة التعليم و التربية السورية من خلال الضغط هنا

2- نقوم بكتابة الاسم الثلاثي

3 - ثم نكتب رقم الاكتتاب الخاص بالطالب ونحدد التخصص

4- نحدد اسم المحافظة التي قدّم بها الطالب الامتحان ثم نضغط على إظهار النتيجة