تراند اليوم : الاعلان عن نتائج البكالوريا 2022 .. resultat bac 2022 نتائج البكالوريا 2022 الجزائر résultats bac français première 2022

تعرف على نسبة النجاح في بكالوريا 2022 لجميع الشعب ، résultats bac français première 2022 حيث فمن المتوقع ان تعلن رسميا نتائج البكالوريا نهاية الاسبوع الحالي ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن موعد اعلان نتائج البكالوريا في الجزائر هذا العام يوم يوم 19 جويلية 2022 لجميع الولايات الجزائرية.

من المقرر أن تعلن مساء اليوم نتائج البكالوريا في الجزائر لجميع الطلاب والطالبات في الجزائر مباشرة عبر موقع الديوان الوطني الجزائري لجميع الشعب والولايات.

وذلك بدءا من الساعة 20:00 الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2022 على الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات http://bac.onec.dz

وكانت وزيرة التربية الوطنية قد كشفت أمس الأربعاء عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لهذه الدورة قد بلغت 55.88 بالمائة بتصدر شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61٪.

وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين الـ 20 والـ 25 جوان 709.448 مترشح من بينهم 40 بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وبإمكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2022 الاطلاع على نتائجهم حيث يقدمها مشرق نيوز من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #567* .