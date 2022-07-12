تراند اليوم : موقع كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

استخرج كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2022 الان وحصريا عبر رابط http://bem.onec.dz/ المتخصص للاعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة في الجزائر ننشره لكم اليوم عبر موقعنا الاخباري لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في الجزائر.

من المتوقع أن يتم اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط ، حيث يترقب طلاب وأولياء أمور طلاب المرحلة المتوسطة في الجزائر، موعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني، فبعد ان اجتاز أبنائنا امتحان شهادة التعليم المتوسطة دورة ماي 2022 بجدارة,

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 جميع الولايات

تعلن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 لجميع الولايات في وقت واحد من خلال موق الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات http://bem.onec.dz/ . ويمكن الاطلاع على النتائج بالطريقة التالية :