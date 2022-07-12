الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تهدده بالصرماية وتفقد اعصابها – صور

طرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أغنيتها الجديدة (تيجي) بالتزامن مع اطلاق زميلتها الفنانة نانسي_عجرم لأغنيتها (صح صح) مع ال دي جي العالمي مارشميلو.

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وما ان تطرح عملهما على اليوتيوب والسوشيال ميديا، بدأ بعض من جمهور هيفا بمحاربة جمهور نانسي والعكس صحيح، وكتابة التغريدات التحريضية ضد بعضهم البعض و”فنانتي اقوى من فنانتك”، ومن منكم لا يعرف حرب الفانزات بين بعضهم البعض حيث أنهم يتصرفون كالاولاد بالدفاع عن نجمتهم المفضلة وانكار نجومية الفنانة الأخرى.

ويبدو أن تغريدة احدهم أغضبت هيفا بشدة وأفقدتها أعصابها، حيث كتبت بلهجة حادة:

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(ما حدا يدخلني بعقده الشخصية العصابية، اذا انتو متعودين انتو احرار بحياتي ما فتت بهالجو ولا بريده، بس يلي بدخلني بموضوع ما بخصني بدي اتعامل معه بصرماية القانون، يا عيب الشوم عليكم وع يلي قبلان هيك وضع مهين على نفسه و ما بريد اي فان الي يشارك بهالمهزلة واذا صار ما بدي يا)

وتابعت مؤكدة أنها ستقاضي ذلك الشخص ولن ترحمه بعد تلك الاساءة، وقالت:

(لدي الحرية بأن استخدم زر الاعجاب لأي تغريدة تتحدث عن اغنيتي، وليس لديك اي حق بأن بإهانتي و نشر الاشاعات حولي فقط لأنك تشعر بالغضب، سأقوم بمقاضاتك)

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بعض من فانز النجمات اللبنانيات والعربيات مثل أتباع السلطة السياسية في لبنان، يدافعون عن نجمهم المفضل ويعتدون على النجم الاخر حتى لو كان نجمهم المخطيء فالبدم والروح يحمونه بدلًا من تأنيبه في حال أخطأ أو وقع بخطيئة أو حين لا يقدّم عمله النجاح المطلوب!