تراند اليوم : موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022 .. رابط نتائج الصف التاسع 2022 حسب المدرسة

يمكنكم الاطلاع على كافة نتائج امتحانات التاسع الاساسي في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، أو من خلال موقع علوم للجميع بشكل حصري لجميع الطلاب والطالبات.

أجري وزير التربية والتعليم السوري مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الصف التاسع بسوريا، وفور إعلان الأوائل ظهرت نتيجة رسمياً على الموقع الإلكتروني لإعلان النتيجة الخاصة بطلاب الصف التاسع لكافة المحافظات السورية.

حيث أكدت الوزارة بأن النتائج جائت أفضل من الاعوام السابقة بكثر، منوهةً إلى أنه تم اعتماد ونشر النتائج بعد أن أنهت كافة عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا للصف التاسع الاساسي.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 برقم الاكتتاب يقدمه لكم مشرق عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/