تراند اليوم : فيديو وادي رم .. فيديو وادي رم الغير اخلاقي كامل

فيديو وادي رم مشاهدة فيديو وادي رم تحميل وتنزيل فيديو وادي رم كامل أونلاين فيديو القصة بدأت في وادي رم Wadi Rum في مشهد لشاب وفتاة من العيار الثقيل مليئه بتعري والحركات الغير أخلاقية ومخالفات قانونية وتخل بالحياء العام.

أثار مقطع فيديو عنونه ناشطون بـ“ فيديو وادي رم “، ويظهر مشاهد جنسية للشاب والفتاة خلال رحلة سياحية غضب الشارع الأردني.

وقال نشطاء لـ مشرق إن المشاهد كانت قبل عام. وسرعان ما تصدر هاشتاق فيديو وادي رم مواقع التواصل في الأردن، كما تم تداول فيديو على نحو واسع، لا سيما على برنامج الوتس آب.

ويأتي الفيديو الذي مشاهد حساسة للشاب والفتاة الذي لم يلتزم المشاركون فيه بإجراءات كورونا الاحترازية، في ظل استمرار الحكومة الأردنية في اتحاذ تدابير من بينها حظر التجول ليلا بسبب الجائحة.

وطالب ناشطون أردنيون وزارة السياحة الأردنية بالتدخل الفوري ومنع مثل هذه الظواهر.