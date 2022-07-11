تراند اليوم : بعد نجاحها.. تعرف على نجوم الدراما الصعيدية فى 2019

بعد سلسلة من نجاح العديد من المسلسلات التى قدمت الدراما الصعيدية، وأبرزها مسلسل "سلسال الدم" بجميع أجزائه للنجمة عبلة كامل، ويليه

مسلسل "أفراح إبليس" للنجم جمال سليمان، يتجه صناع الدراما إلى عالم الصعيد والتعمق فيها بقوة من خلال الأعمال التى يتم تنفيذها خلال العام

المقبل 2019،

وكانت آخر أعمال أحمد السقا التليفزيونية مسلسل "الحصان الأسود" بطولة أحمد السقا وياسمين صبرى وأحمد بدير وشيرى عادل وصبرى فواز

وعمر السعيد، ومحمد فراج وأحمد العوضى وميرنا نور الدين وهبة عبد الغنى ومحمد على رزق، ومحمد عادل وسناء شافع ومحمد عز، وهو من

تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.

ولأول مرة يخوض الفنان ماجد المصرى تجربة الدراما الصعيدية من خلال مسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج سينرجى، والعمل يحمل

عنوان "بحر"، وهو الاسم النهائى للعمل واسم بطل العمل خلال الأحداث، وبالفعل بدأ مؤلف المسلسل فى كتابة الحلقات الأولى من العمل، ويجرى

حالياً جلسات عمل تتم بين الجهة المنتجة لإختيار مخرج المسلسل وباقى فريق العمل.

ماجد المصرى شارك فى مسلسل " الطوفان" الذى جسد فيه شخصية الشيخ خالد زوج الفنانة وفاء عامر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه

على التليفزيون، وشارك فى بطولة العمل كل من أحمد زاهر وهنا شيحة وأيتن عامر وفتحى عبد الوهاب وآخرون من النجوم.