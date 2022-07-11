الاكثر متابعة اليوم - الاعتداء على ابنة هيفا وهبي في الكويت – صورة

قالت زينب_فياض ابنة الفنانة اللبناني هيفا وهبي إنها تعرّضت لإعتداء لمرتين في الكويت وأحدهما ضربها على أسفل ضهرها.

أعلنت الخبر بنفسها، وقالت إنها ستعرف من السبب بوراء الاعتداء عليها.

وكتبت تفاصيل كل ما حدث معها:

(اللي بيعرف حدا بمباحث الكويت كلموني ضروري.. سيارة لحقتني وصورتني واصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت اني تخد رقم اللوحة)

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وتابعت مؤكدة أنها تعرضت للضرب، وقالت:

(وقبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني على اسفل ضهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمدالله بلطف ربنا ما صار لي شي وكمان قدرت صور اللوحة)

وأضافت مهددة الجهة التي تقف وراء ذلك للاعتداء دون أن تسميها، وكتبت:

(ما بيكون اسمي زينب اذا ما تعاقبتوا بالقانون ولو بدها تصير قضية رأي عام واللي بعتكن رح اعرفوا اللهم اني بلغت اللهم فاشهد)

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وختمت: (وما تنسوا نحن بالكويت دولة الأمن والأمان اللي تاخد لي حقي)

البعض اتهم زينب بأنها تريد تسليط الضوء عليها بتلك الأكاذيب، لكنها في دولة محترمة لا يمكن أن تكذب عليها بافتراءات او ادعاءات كاذبة لذا لا تستطيع زينب فبركة تلك الأحداث لو لم تكن صحيحة.

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