تراند اليوم : بعد خبر زواجها.. أهم ما تعرفه عن الفنانة منى هلا

أصبحت الفنانة منى هلا حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد خبر إعلان زواجها من شاب أمريكى ونرصد أهم ما تعرفه عنها:

- هى مصرية الجنسية ولدت عام 1985.

- ولدت لأب نمساوي وأم مصرية وتوفي والدها وهى صغيرة.

- حصلت على ليسانس ألسن لغة ألمانية جامعة عين شمس 2005.

- بدأت مسيرتها الفنية فى عام 2001 ببرنامج "يلا بينا" ثم "صح صح معانا".

- بعد ذلك شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أشهرها فيلم "الباشا تلميذ" و"البيبى دول".

- حصلت منى على لقب أحسن ممثلة شابة عام 2008، وقدمت فى عام 2011 برنامج "منى توف".

- من أعمالها الفنية: "الإمبراطور، طعمية بالكافيار، سيت كوم، القاهرة ترحب بكم".

- تنتظر منى عرض فيلم "ليل خارجى"، حيث تشارك في بطولته مع كل من كريم قاسم ومحمد إبراهيم يسري، وهو من إخراج أحمد عبد الله.