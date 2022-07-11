تراند اليوم : الإمارات تعفي أبناء السياح من رسوم تأشيرة الدخول

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من رسوم تأشيرة الدخول

خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

وبحسب "وكالة الأنباء الإماراتية"، فإن قرار مجلس الوزراء يعكس مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي كوجهة تستقطب الزوار

والعائلات من شتى دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك

للاستمتاع بالمعالم التاريخية والخدمات الفندقية والسياحية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية على مدار العام.

وأكد مجلس الوزراء أن تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في السياحة العائلية يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي في

قطاع السياحة.

ويأتي القرار الحكومي بإعفاء أبناء السياح من رسوم التأشيرة لمواكبة نمو القطاع السياحي في الإمارات، وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من

رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، إذ يسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفية من الرسوم للأبناء ممن هم دون الثامنة عشرة عاما خلال فترة

الإجازة الصيفية من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.