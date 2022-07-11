تراند اليوم : سر غضب زوج منة حسين فهمي بعد أيام من إعلانه زواجهما

نشر المحامي طارق جميل سعيد زوج منة حسين فهمي رسالة نارية عبر حسابه على الفيس بوك، انتقد فيها بشدة التعليقات المسيئة والتدخل السافر

في حياة الأشخاص، الأمر الذي دفع البعض للتخمين إنه انزعج من التعليقات التي جاءت على زواجه.

وبدأ طارق جميل زوج منة حسين فهمي رسالته الحاسمة بقول الله: "بِسْم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا

خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" صدق الله العظيم".

وتابع زوج منة حسين فهمي حديثه ليقول: "أنا طبعاً متابع لما ينشر على السوشيال ميديا من فجور أخلاقي ينال من أعراض الناس، فوجدت أنّه لزام

عليّ أن أردّ لما أصاب العديد من الشخصيات العامة وأشخاصاً في مصر محترمين لم يرتكبوا معصية من أذى في الفترة الماضية".

وأضاف طارق جميل: "أعتقد أنّ ما يحدث ده حرام جداً.. وميرضيش ربنا أنكم تجيبوا في سيرة الناس وتتناولوا الأعراض وتتحدثون عن الشرف دون

سابق معرفة أو علم يقيني بالأطراف الذين تنتهكون حياتهم وتصيبوهم بسهام ألسنتكم المريضة.. لا يوجد دين أو شرع يبيح ما تفعلون.. الزواج

والطلاق هي رخصة من الله لا يملك أحد كان من كان أن ينتقد شخصاً أتي وصحيح شرع الله".