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الاكثر متابعة اليوم - البحرينية نسرين سروري مع السعودي عبدالله السدحان في “أكشن يا عمري”

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Nidal Al Ahmadieh 0 تبليغ

تستعد المذيعة البحرينية نسرين سروري للمشاركة في مسرحية “أكشن يا عمري” مع النجم القدير عبدالله السدحان، والتي ستبدأ عروضها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح جامعة الأصالة بالدمام ولمدة ستة أيام، وهي فكرة وإخراج فهد الدوسري، وبطولة عبدالله السدحان، الفنانة سعاد علي، ونسرين سروري وسلطان المقبالي، وشيخة زويد، ومجموعه من الشباب السعوديين وبمشاركة فرقة الراية الشعبية.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية في الأعمال المسرحية لنسرين سروري، معربة عن سعادتها بهذه التجربة المميزة خصوصا وانها تشارك الى جانب الفنان القدير عبدالله السدحان والفنانة القديرة سعاد علي.

نسرين سروري سبق وشاركت في مسلسل كوميدي “منا وفينا” مع الفنان عبدالله ولكن هذه أول تجربة مسرح لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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