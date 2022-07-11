الاكثر متابعة اليوم - البحرينية نسرين سروري مع السعودي عبدالله السدحان في “أكشن يا عمري”

تستعد المذيعة البحرينية نسرين سروري للمشاركة في مسرحية “أكشن يا عمري” مع النجم القدير عبدالله السدحان، والتي ستبدأ عروضها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح جامعة الأصالة بالدمام ولمدة ستة أيام، وهي فكرة وإخراج فهد الدوسري، وبطولة عبدالله السدحان، الفنانة سعاد علي، ونسرين سروري وسلطان المقبالي، وشيخة زويد، ومجموعه من الشباب السعوديين وبمشاركة فرقة الراية الشعبية.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية في الأعمال المسرحية السعودية لنسرين سروري، معربة عن سعادتها بهذه التجربة المميزة خصوصا وانها تشارك الى جانب الفنان القدير عبدالله السدحان والفنانة القديرة سعاد علي.

نسرين سروري سبق وشاركت في مسلسل كوميدي “منا وفينا” مع الفنان عبدالله ولكن هذه أول تجربة مسرح لها.