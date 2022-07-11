الاكثر متابعة اليوم - إليسا: هيفا جعلت الصيف أكثر اشراقاً!

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، زميلتها الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة ”تيجي“، التي تحقق نجاحاً ملحوظاً.
ونشرت إليسا عبر حسابها فيديو الأغنية الجديدة للفنانة هيفاء وهبي ”تيجي“، وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله إلى وهبي، مباركة لها على إطلاق الأغنية الجديدة، ومبينة أنها جعلت من خلالها الصيف أكثر إشراقاً.
كتبت إليسا في رسالتها: ”الكثير من الظرافة والسعادة في فيديو واحد، مبروك صديقتي هيفاء وهبي على هذا الفيديو كليب السعيد، تجعلين صيفنا أكثر إشراقاً“.
ردت هيفاء وهبي على تغريدة إليسا، إذ وصفتها ”بصديقتها الرائعة“، مبينة أن رأيها يعني لها الكثير، كما أعربت عن حبها لها قائلة: ”صديقتي الرائعة إليسا وصول هذا منك يعني لي الكثير، سعيدة بأنك تستمتعين بأجواء ”تيجي“، أحبك إليسا”.
هيفا أثبتت أنها تحب إليسا وصداقتها معها غير مشروطة والمنافسة بينهما طويت إلى غير رجعة، وأن فصولًا جديدة بينهما تجدّدت لتكون من أهم العلاقات القوية في الوسط الفني العربي، خصوصاً بعدما شاركت هيفا في كليب إليسا (هنغني كمان وكمان)، والتي جاءت بمثابة مفاجأة لأنها المرة الأولى التي يحدث ذلك في عالمنا العربي.
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في الوقت ذاته، دعمت إليسا هيفا حينما اصدرت اغنيتها الأخيرة (لو كنت)، وشاركت في الهاشتاج المخصص للأغنية، فكتبت: (لو كنت قطة حلوة، كنت هبقى أكيد سيامي، لا اتوقع منك سوى الأجواء الايجابية في هذه الأيام الصعبة، بحبك).
وكانت وهبي أيضاً دعمت إليسا حينما اعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، كما دعمتها مرة ثانية حينما اعلنت عن نهاية تعاقدها مع شركة روتانا.
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إليسا تعرضت خلال السنوات الأخيرة لحملات هجوم متتالية، وظروف قاسية كادت تجعلها تعتزل الغناء نهائياً، وساندتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حينها وتناست كل خلافتهما السابقة، ووقفت إلى جانبها في موقف لن تنساه لها إليسا.
جميلة العلاقة بين إليسا وهيفاء ونأمل أن يدوم الود والحب بينهما وأن تتعلم منهما بقية النجمات.