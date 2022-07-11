الاكثر متابعة اليوم - إليسا: هيفا جعلت الصيف أكثر اشراقاً!

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، زميلتها الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة ”تيجي“، التي تحقق نجاحاً ملحوظاً.

ونشرت إليسا عبر حسابها فيديو الأغنية الجديدة للفنانة هيفاء وهبي ”تيجي“، وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله إلى وهبي، مباركة لها على إطلاق الأغنية الجديدة، ومبينة أنها جعلت من خلالها الصيف أكثر إشراقاً.

كتبت إليسا في رسالتها: ”الكثير من الظرافة والسعادة في فيديو واحد، مبروك صديقتي هيفاء وهبي على هذا الفيديو كليب السعيد، تجعلين صيفنا أكثر إشراقاً“.

ردت هيفاء وهبي على تغريدة إليسا، إذ وصفتها ”بصديقتها الرائعة“، مبينة أن رأيها يعني لها الكثير، كما أعربت عن حبها لها قائلة: ”صديقتي الرائعة إليسا وصول هذا منك يعني لي الكثير، سعيدة بأنك تستمتعين بأجواء ”تيجي“، أحبك إليسا”.

هيفا أثبتت أنها تحب إليسا وصداقتها معها غير مشروطة والمنافسة بينهما طويت إلى غير رجعة، وأن فصولًا جديدة بينهما تجدّدت لتكون من أهم العلاقات القوية في الوسط الفني العربي، خصوصاً بعدما شاركت هيفا في كليب إليسا (هنغني كمان وكمان)، والتي جاءت بمثابة مفاجأة لأنها المرة الأولى التي يحدث ذلك في عالمنا العربي.

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في الوقت ذاته، دعمت إليسا هيفا حينما اصدرت اغنيتها الأخيرة (لو كنت)، وشاركت في الهاشتاج المخصص للأغنية، فكتبت: (لو كنت قطة حلوة، كنت هبقى أكيد سيامي، لا اتوقع منك سوى الأجواء الايجابية في هذه الأيام الصعبة، بحبك).

وكانت وهبي أيضاً دعمت إليسا حينما اعلنت عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، كما دعمتها مرة ثانية حينما اعلنت عن نهاية تعاقدها مع شركة روتانا.

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إليسا تعرضت خلال السنوات الأخيرة لحملات هجوم متتالية، وظروف قاسية كادت تجعلها تعتزل الغناء نهائياً، وساندتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حينها وتناست كل خلافتهما السابقة، ووقفت إلى جانبها في موقف لن تنساه لها إليسا.

جميلة العلاقة بين إليسا وهيفاء ونأمل أن يدوم الود والحب بينهما وأن تتعلم منهما بقية النجمات.