تراند اليوم : زهرة الثالوث الحلقة 50 مترجمة بالعربية .. مسلسل زهرة الثالوث الحلقة ٥٠ مترجمة للعربية

زهرة الثالوث الحلقة 50 مترجمة بالعربية موقع قصة عشق مسلسل زهرة الثالوث الحلقة ٥٠ تحميل وتنزيل مسلسل زهرة الثالوث الحلقة ٥٠ ،ويتحدث مسلسل “الطبيب المعجزة” عن قصة الجراح الشاب المصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر ، مما يصعب عليه التواصل ولكن ولدت لديه عبقرية لا تصدق وعلى الرغم من ذلك يحقق حلمه في أن يكون جراحًا في مستشفى مرموق معتمدًا على ذكائه وما مر في ماضيه ومختلف الأحداث التي تصادفه ، ومتغلبًا على التحيز بشأن مرضه من خلال إثبات قيمته .

وتبدأ الحالات المرضية بالتتابع على مدار المسلسل باختلافاتها ويكون له طريقته في علاج هؤلاء المرضى بطريقة غير تقليدية او مألوفة ، كما يقع في حب فتاة ويتعلق بها عندما تذهب للعمل مع ابيها في بلده أخرى .

أبطال القصة

البطل الرئيسي هو أحد سكان الجراحة التوحديين بقيادة الدكتور ميلينديز تشمل قدراته المخلصة استدعاءًا شبه فوتوغرافيًا وقدرة على ملاحظة التفاصيل الدقيقة والتغييرات. في الموسم الثاني ، تمت إزالة شون من الجراحة على يد رئيس الجراحة الدكتور جاكسون هان ، وتم فصله لاحقًا من سانت بونافنتورا ، لكن تم إعادته إلى الجراحة في نهاية الموسم الثاني تم تصويره في ذكريات الماضي لسنوات المراهقة من قبل غراهام فيريشي .

الدكتور نيل ميلينديز ، وهو جراح قلب مقيم مسؤول عن المقيمين في الجراحة كان مخطوبًا مع جيسيكا بريستون لكنهما انفصلوا فيما بعد عن جيسيكا التي لا تريد أطفالًا، ينتقل لاحقا إلى علاقة مع الدكتور ليم، اونور تونا خلف يقوم بدور الطبيب فارمان .

الدكتورة كلير براون ، المقيمة في العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور ميلينديز والتي تقيم صداقة وثيقة مع شون، تشتهر كلير بتعاطفها ونضجها العاطفي ، وعادةً ما تكون صبورًا جدًا وتفهمها عند التواصل مع شون في وقت لاحق ، تم إزالتها من فريق الدكتورة ميلينديز وأصبحت مقيمة للدكتور ليم ، لكن تم استعادتها لاحقًا تحت ضغط من أندروز .

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