تراند اليوم : فيديو متحرش البوليفارد كامل بدون حذف

أشعل هاشتاق متحرش البوليفارد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، إثر نشر فيديو تظهر فيه فتاة تهدد رجل وتدعي أنه تحرش بها.

ويظهر في الفيديو رجل وبرفقته صديقه، وفتاة أخرى تقول له ” لما يطلع وجهك ترند ديك الساعة تعال اتفلسف خايف من الكاميرا ها يا نكرة” ، حيث إدعت أنهم قاموا بالتحرش اللفظي على حد قول ناشطون السوشيال ميديا.

واستنكر رواد التواصل الاجتماعي، أن يقوم الشاب بهذه الأمور، لأن الفيديو لم يظهر لحظة التحرش، ولاقى المقطع هجوم وانتقادات كبيرة، والكثير طالب بمحاسبة الفتاة التي صورت الفيديو، حيث هناك جهات مختصة لمثل هذه الحالات.

وعلق صاحب حساب في تويتر بدون إسم “اتمنى محاسبة المصورة على التشهير، مقطع مانعرف وش صار قبل التصوير والتشهير من اختصاص الجهات المختصة، مو كل وحده صورت معاها الحق، اتمنى يرفع عليها قضيه ليعاد تربيتها الزبالة”

وكتب أخر ضمن هاشتاج متحرش البوليفارد ” انا اطالب الجهات المعنيه تحاسب صاحبه التصوير بموجب التشهير باي احقيه تشهر بالرجال وتصوره وتتبلاه بكلام م ندري عن صحته وبعدين فيه جهات معنية بهذي الامور تروح تشتكيه اذا كانت صادقه هناك م تشهر فيه هنا بتويتر اتمنى صاحب المقطع م يتهاون ويرفع عليها قضيه”.

وعبر ناشطون على الهاشتاق، استيائهم من إساءة النسويات لاستخدام التكنولوجيا والهواتف الذكية، في حين أصبحوا ينشرون على حسابتهم الشخصية بدون رقابة وفضح الناس.

وفي الأونة الأخيرة تشهد السعودية الكثير من حالات التحرش، حيث إنتشر قبل أيام مقطع متحرش التيك توك، يظهر فيه شاب يتحرش بفتاة في أحد شوارع العاصمة بالرياض، وتقوم الجهات المختصة بفرض عقوبات صارمة ضد المتحرشيين والمتحرشات مؤخراً.