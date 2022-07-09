تراند اليوم : مستو سبورت مباشر : مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر HD مباشر مباراة الجزائر اليوم تعليق حفيظ دراجي مباشر الجزائر اليوم مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ضد اوغندا اليوم السبت بث مباشر Algeria Vs Uganda يلا لايف في اطار تصفيات كاس الامم الافريقيه لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب الجزائر مع نظيرة منتخب اوغندا في مباراة اليوم الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب 5 جويلية، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية في الجولة الاولي من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وسوف تبدأ اليوم مباراة اوغندا والجزائر علي قناة بي ان سبورت 3 و الجزائرية الأولى مع المعلق حفيظ دراجي (beIN) و سامي نور الدين (الجزائرية) في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة الجزائر واوغندا اليوم يلا شوت

منتخب الجزائر هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباراة الدور الأول من مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، المنتخب الجزائري يدخل لقاء اليوم في اولي مبارايات البطولة وهو علي اتم الاستعداد لتعويض خسارتة في اخر نسخة من البطولة حيث احتل المركز الاخير في جدول ترتيب مجموعتة لعدم تمكنة من تحقيق الانتصار في اي مباراة، واليوم يستعد المنتخب الجزائري في اولي مبارايات التصفيات علي ارضية ملعبة ومحاولة تحقيق الانتصار اما خصمة الأوغندي واكتساب الثلاث نقاط لتصدر مجموعتة السادسة ومحاولة استمرار مشوارة في البطولة بدلاً من الخروج مبكرا مثلما كان النسخة الماضية.

مباراة الجزائر واوغندا اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب اوغندا هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول المنتخب الجزائري ضمن أولي مواجهات تصفيات كأس الامم الافريقين، منتخب اوغندا يدخل اليوم اولي مباريات التصفيات أمام خصمة المنتخب الجزائري ويأتي المنتخب الغيني ضمن منتخبات المجموعة السادسة ويأتي معه كلا من منتخب الجزائر والنيجر وتنزانيا، واليوم سوف يبحث المنتخب الأوغندي عن تحقيق الانتصار في هذا اللقاء أمام خصمة القوي المنتخب الجزائري واثبات نفسة في اولي مباريات التصفيات لمحاولة اكتساب الثلاث نقاط والوصول الي مركز متقدم في اولي المنافسات خصوصا بعد فشلة النسخة الماضية من الصعود من التصفيات.