تراند اليوم : نتائج السادس ابتدائي 2022 : نتائج السادس الابتدائي 2022 الديوانية رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2022 القادسيه

شرعت وزارة التربية العراقية وعدد من المواقع التعليمية في العراق بنشر نتائج السادس الابتدائي 2022 في جميع المحافظات تباعاً، بغداد وبابل والديوانية والقادسية وكركوك والبصرة.

وتم اعلان نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية المثنى واربيل اليوم ويذكر نسبة نجاح تربية المثنى بلغت 83‎%‎ ونسبة نجاح تربية اربيل 60‎%‎ .

وحصل 43 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائي لمديرية تربية الكرخ الاولى على معدل 100‎%‎ ونسب النجاح للصف السادس هذه السنة افضل من السنوات السابقة لحد الان.

4. موقع ناجح من خلال ( الرابط التالي ) .