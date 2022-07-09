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تراند اليوم : نتائج السادس ابتدائي 2022 : نتائج السادس الابتدائي 2022 الديوانية رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2022 القادسيه

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شرعت وزارة التربية العراقية وعدد من المواقع التعليمية في العراق بنشر نتائج السادس الابتدائي 2022 في جميع المحافظات تباعاً، بغداد وبابل والديوانية والقادسية وكركوك والبصرة.

وتم اعلان نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية المثنى واربيل اليوم ويذكر نسبة نجاح تربية المثنى بلغت 83‎%‎ ونسبة نجاح تربية اربيل 60‎%‎ .

وحصل 43 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائي لمديرية تربية الكرخ الاولى على معدل 100‎%‎ ونسب النجاح للصف السادس هذه السنة افضل من السنوات السابقة لحد الان.

 

4. موقع ناجح من خلال ( الرابط التالي ) .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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