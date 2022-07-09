تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر الأن .. بث مباشر الجزائر واوغندا مباراة الجزائر اليوم بث مباشر live يلا شوت الجزائر واوغندا مباشر

مباراة الجزائر مباشر الأن بث مباشر الجزائر واوغندا مباراة الجزائر اليوم بث مباشر live يلا شوت الجزائر واوغندا مباشر وأعلن جمال بلماضى المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن تشكيلة الخضر الاساسية التي ستواجه اوغندا، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس امم افريقيا 2023، والتي ستقام في كوت ديفوار.

ويستضيف ملعب 5 يوليو مباراة الجزائر واوغندا حيث يسعى المحاربين لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق النصر وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشواره بالتصفيات الافريقية المؤهلة للبطولة القارية في 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد أوغندا على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الجزائر، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجاءت تشكيلة الجزائر الاساسية كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: رامي بنسبعيني، عيسى ماندي، احمد توبة، حسين بن عيادة.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، أدم زرقان.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، رشيد غزال، اسلام سليماني.