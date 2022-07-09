تراند اليوم : مباراة مصر مباشر الآن .. منتخب مصر الآن بث مباشر منتخب مصر الآن مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر مصر وغينيا

بث مباشر منتخب مصر الآن مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر مصر وغينيا مشاهدة مباراة مصر ضد غينيا Egypt vs Guinea في تصفيات كأس امم افريقيا، حيث يحل منتخب غينيا ضيفاً على ارض ستاد القاهرة الدولي فى مواجهة منتخب مصر في مباراة الجولة الاولي للمجموعة الرابعة من تصفيات الامم الافريقية اليوم الاحد.

مصر ستكون مصممة على الوصول الي كأس الأمم الافريقية بأي ثمن بعد أن خسرت في آخر مرحلة في البطولة ضد السنغال الموسم السابق، كذلك فقد خسرت مرة أخرى ضد هذا المنافس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ونتيجة لذلك لم تتمكن من المشاركة في كأس العالم في قطر، من المحبط أن لاعبًا مثل محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة في اروع بطولة علي مستوي العالم وهذا السبب سيدفعه الي السعي للفوز بالبطولة القارية، في هذه الأثناء، خرجت غينيا في أول مباراة في الادوار الاقصائية في بطولة كأس الأمم الأخيرة ولم يكن اداءها مؤخرًا مثيرًا للإعجاب، لقد استقبلت أهدافًا بأعداد هائلة مؤخرًا ولديها أيضًا سجل ضعيف ضد هذا المنافس على مر السنين، لهذه الأسباب نتوقع فوز المنتخب المصري يوم الاحد على أرضه.

مباراة مصر وغينيا اليوم

كانت المباراة الأخيرة بينم مصر وغينيا قد انتهت بالفوز بنتيجة 3-1 لصالح مصر، لقد فاز المنتخب المصري في 3 مباريات من أصل 4 مباريات ضد غينيا، ولقد سجل 3 أهداف أو أكثر في 4 من لقاءاتهما الخمسة الماضية، لقد مر ما يقرب من 50 عامًا منذ أن خسرت مصر أمام غينيا.

فازت مصر بستة من مبارياتها الثمانية الماضية وهذا أيضًا بعد أن التقت السنغال ثلاث مرات خلال هذه الفترة، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن لدي المنتخب المصري سجل فوز في جميع المباريات على أرضه منذ 2018 باستثناء خسارتين وتعادل، من ناحية أخرى، لعبت غينيا 4 مباريات بدون ان تحقق اي فوز، وظلت كذلك في تسع من مبارياتها الـ13 الماضية، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن منتخب غينيا لم يحقق أي فوز في 15 من مبارياته الـ 17 الماضية خارج ارضه، وعلاوة على ذلك، كان أداءه سيئًا للغاية ضد المنتخب المصري على مر السنين، ولكل هذه الأسباب نتوقع فوز مصر يوم الاحد.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد غينيا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب مصر المتوقعة ضد منتخب غينيا اليوم الاحد في الجولة الاولي من تصفيات كأس امم افريقيا فمن المتوقع ان يلعب المنتخب المصري المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: عمر جابر، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، وفي خط الوسط: محمد النني، مهند لاشين، عمرو السولية، اما في خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، رمضان صبحي.

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد مصر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب غينيا المتوقعة ضد منتخب مصر اليوم الاحد في المباراة التي ستقام علي ارض ستاد القاهرة الدولي فمن المتوقع ان يلعب منتخب غينيا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: إبراهيم كوني، وفي خط الدفاع: أنطوان كونتي، مختار دياخابي، محمد علي كامارا، إيسياغا سيلا، وفي خط الوسط: نابي كيتا، أمادو دياوارا، إليكس موريبا، اما في خط الهجوم: تييرنو باري، سيرهو جويراسي، محمد بايو.