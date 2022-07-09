تراند اليوم : بث مباشر مباراة تونس .. تونس بوتسوانا بث مباشر مباراة تونس مباشر HD

مشاهدة مباراة تونس ضد بتسوانا اليوم الأحد بث مباشر Botswana Vs Tunisia يلا لايف في اطار تصفيات كاس الامم الافريقيه لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب تونس مع نظيرة منتخب بتسوانا في مباراة اليوم الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب فرانسيستوون ستاديوم، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا ، وسوف تبدأ اليوم مباراة بتسوانا وتونس علي قناة بي ان سبورت 3 مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه الثالثة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الرابعة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

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منتخب بتسوانا هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباراة الدور الثاني من مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، منتخب بتسوانا يدخل لقاء اليوم في ثاني جولات مبارايات البطولة وذلك بعد ان خاض مباراة الجولة الاولي أمام نظيرة منتخب ليبيا يوم الأربعاء الماضي وتغلب علية المنتخب الليبي بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ وبذلك يحتل المنتخب البتسواني المركز الثالث وقبل الاخير في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، واليوم يستعد المنتخب بتسوانا في ثاني مبارايات التصفيات علي ارضية ملعبة ومحاولة تحقيق الانتصار امام خصمة التونسي واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تعويض خساراة الجولة الاولي والوصول الي مركز متقدم في جدول ترتيب مجموعتة.

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وعلي النظير الاخر منتخب تونس هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول منتخب بتسوانا ضمن ثاني مواجهات تصفيات كأس الامم الافريقين، منتخب تونسكان قد خاض أولي مباريات البطولة حيث التقفي أمام نظيرة منتخب غينيا الاستوائية يوم الخميس الماضي واستطاع المنتخب التونسي تحقيق الانتصار في هذا اللقاء الذي انتهب بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ، وبحتل المنتب التونسي المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة العاشرة وذلك برصيد ثلاث نقاط، واليوم سوف يبحث المنتخب التونسي عن تحقيق الانتصار في هذا اللقاء أمام خصمة المنتخب البتسواني في ثاني جولات التصفيات واكتساب الثلاث نقاط للحفاظ علي صدارتة وتعزيزها.