تراند اليوم : نادال مباشر .. مباراة نادال اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة نادال اليوم مباشر

تتجه أنظار عشاق التنس إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث مواجهة الإسباني "رافاييل نادال" والنرويجي "كاسبر رود" في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس.

ويريد "نادال" تعزيز رقمه القياسي في البطولة بلقبٍ رابع عشر، أمر إن حدث سيرفع رصيده في بطولات الغراند سلام إلى اثنين وعشرين لقباً، معززاً رقمه القياسي، كما أنه سيصبح بعمر السادسة والثلاثين ويومين، أكبر لاعب سناً يتوّج ببطولة رولان غاروس.