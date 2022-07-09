تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر bein sport .. بث مباشر مباراة الجزائر واوغندا بث مباشر نقل مباراة الجزائر اليوم كورة لايف الجزائر بث مباشر

مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر bein sport مباراة الجزائر ضد أوغندا Algeria vs Uganda في تصفيات كأس امم افريقيا، حيث يحل منتخب أوغندا ضيفاً على ارض ملعب الاولمبي بوهران فى مواجهة منتخب الجزائر في مباراة الجولة الاولي للمجموعة السادسة من تصفيات الامم الافريقية اليوم السبت.

تستعد الجزائر لاستضافة أوغندا في مباراة الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم السبت على الملعب الأولمبي في وهران، كانت الجزائر واحدة من المنافسين الأقوياء في شمال إفريقيا حيث فازت بكأس الأمم الأفريقية مرتين احداهما في عام 1990 والاخري عندما استضافت مصر البطولة في عام 2019، ومع ذلك ، يأتي المنتخب الجزائري إلى هذه المباراة على خلفية باية متعثرة لعام 2022، فقد كان المنتخب الجزائري قبل ذلك في سلسة من المباريات الخالية من الهزائم بعد الفوز بكأس العرب 2021 وشارك في كأس الأمم الأفريقية 2022 كحامل اللقب ومرشح للفوز بالبطولة، ومع ذلك، فقد خرج من دور المجموعات دون أن يحقق اي فوز في مبارياته هناك، على الجانب الآخر، كان أفضل إنجاز لأوغندا في كأس الأمم الأفريقية هو احتلالها المركز الثاني في عام 1978، وسيدخل المنتخب الاوغندي هذه المباراة على خلفية هزيمة بنتيجة 4-2 خارج أرضه أمام أوزبكستان في آخر مبارياته في مارس، فازت اوغندا بواحدة من آخر 4 مباريات وجاء ذلك الفوز على طاجيكستان، لقد لعب 7 مباريات ودية قبل هذه المباراة وفاز في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات مما يشير إلى ان المنتخب الاوغندي غير متسق.

مباراة الجزائر وأوغندا اليوم

لقد التقت الجزائر مع أوغندا مرتين فقط حيث حقق كل منهما الفوز في مباراة واحدة منها، وآخر مرة التقيا فيها كانت في عام 2011 فازت أوغندا بنتيجة 2-0.

لم تهزم الجزائر في آخر 14 مباراة على التوالي في تصفيات كأس الأمم، وفي الآونة الأخيرة، لم يكن مستوي المنتخب الجزائري جيدًا حيث فاز مرة واحدة فقط من آخر 6 مباريات وسيحتاج إلى استعادة العودة الي الاداء الجيد إذا كان يريد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، وفي الوقت نفسه، يدخل المنتخب الاوغندي هذه المباراة بعد 3 هزائم متتالية على التوالي حيث استقبلت شباكه 8 أهداف، لهذا نتوقع أن المنتخب الجزائري خاصة مع ميزة الأرض يجب أن يتمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة.

تشكيلة الجزائر المتوقعة ضد أوغندا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة ضد منتخب أوغندا اليوم السبت في مباراة الجولة الاولي من تصفيات كأس امم افريقيا فمن المتوقع ان يلعب منتخب الجزائر المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: رايس مبولحي؛ وفي خط الدفاع: حسين بنايادة، عيسى مندي، عبد القادر بدران، رامي بنسبيني؛ وفي خط الوسط: هشام البوداوي، إسماعيل بن ناصر، رامز الزروقي، اما في خط الهجوم: رشيد غزال، آدم أوناس، إسلام السليماني.

تشكيلة أوغندا المتوقعة ضد الجزائر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب أوغندا المتوقعة ضد منتخب الجزائر اليوم السبت في المباراة التي ستقام علي ارض ملعب 5 جويلية فمن المتوقع ان يلعب منتخب أوغندا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: تشارلز لوكواجو؛ وفي خط الدفاع: إلفيس بومونو، بيفيس موغابي، إينوك فالوسيمبي، عزيز كايوندو؛ وفي خط الوسط: ألان كيامباددي، مارتن كيزا، أوشو خالد؛ اما في خط الهجوم: ميلتون كاريسا، فهد بايو، ديريك كاكوزا.